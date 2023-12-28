Поточні результати українських сил на фронті визначать, як мине ця зима і чого чекати у війни від 2024 року. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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Він повідомив, що провів сьогодні селекторну нараду. Були доповіді Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України – є "хороші результати" в захисті від колаборантів та навідників, а також у протидії злочинності.

"Звичайно, були сьогодні й доповіді щодо фронту – Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни і що будемо очікувати від наступного року", – заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо розвитку Сил оборони.

"Конкретні речі, які треба зробити. І ми їх зробимо обов’язково. Щоб зберегти нашу міцність, мати необхідні аргументи у розмові з партнерами. Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання", – заявив Зеленський.

За даними ГУР, у Кремлі очікують, що у 2024 році Україна зосередиться на "позиційній обороні", тому готуються протидіяти цьому на фронті паралельно із запуском ІПСО проти українського керівництва.

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