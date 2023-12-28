Текущие результаты украинских сил на фронте определят, как пройдет эта зима и чего ждать в войне от 2024 года. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Он сообщил, что провел сегодня селекторное совещание. Были доклады Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины – есть "хорошие и результаты" в защите от коллаборантов и наводчиков, а также в противодействии преступности.

"Конечно, были сегодня и доклады по фронту – Харьковщина, Донетчина, Запорожье, левый берег Херсона. Стойкость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны, и что будем ожидать со следующего года", – заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым по поводу развития Сил обороны.

"Конкретные вещи, которые нужно сделать. И мы их сделаем обязательно. Чтобы сохранить нашу прочность, иметь необходимые аргументы в разговоре с партнерами. Увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира – это наша задача", – заявил Зеленский.

По данным ГУР, в Кремле ожидают, что в 2024 году Украина сосредоточится на "позиционной обороне", поэтому готовятся противодействовать этому на фронте параллельно с запуском ИПСО против украинского руководства.

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