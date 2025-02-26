Через російський удар по Костянтинівці загинули п'ять людей, є поранені

Російська керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили по Костянтинівці – загинуло щонайменше п'ять людей, вісім осіб поранено. Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

Загарбники скинули на місто та околиці керовані авіабомби, попередньо, три одиниці.

Останнім часом атаки загарбників по цивільних у Костянтинівці стали "частішими і жорсткішими" – залишатися у місті небезпечно, наголосив Філашкін.

Посадовець закликав людей своєчасно евакуюватися.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Костянтинівка розташована на відстані близько 8,5 кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate