Через російський удар по Костянтинівці загинули п'ять людей, є поранені
Росіяни вдарили по Костянтинівці – загинуло щонайменше п'ять людей, вісім осіб поранено. Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.
Загарбники скинули на місто та околиці керовані авіабомби, попередньо, три одиниці.
Останнім часом атаки загарбників по цивільних у Костянтинівці стали "частішими і жорсткішими" – залишатися у місті небезпечно, наголосив Філашкін.
Посадовець закликав людей своєчасно евакуюватися.
Костянтинівка розташована на відстані близько 8,5 кілометрів від лінії фронту:
- Удень у вівторок, 25 лютого, росіяни завдали ударів по Краматорську, загинула людина, 16 поранено.
- З вечора 25 лютого і в ніч проти 26-го Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками, запустивши 177 "шахедів" і дронів-імітаторів. Більшість БпЛА збито або локаційно втрачено, проте є наслідки у чотирьох областях.