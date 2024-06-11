ДБР вручило підозру львівському офіцеру. Стверджує, що той бив та знущався з підлеглих

Якщо його провину доведуть, офіцер може сісти в тюрму на термін до 12 років

Фото: Національна академія сухопутних військ/Facebook

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у, як стверджується, систематичному побитті та приниженні підлеглих.

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За даними слідства, офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку.

"Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі", – йдеться у пресрелізі ДБР.

Згідно із текстом ухвали суду у 2023 році, перебуваючи у казармовому приміщенні військового містечка Національної академії, він ударив солдата у груди ручкою затворної рами автомата АК-74. Крім того, приблизно в той самий час офіцер ударив правою ногою в ділянку грудей іншого солдата, після чого лівою рукою завдав близько трьох ударів долонею по потилиці.

6 липня 2023 року посадовець наказав підлеглому підійти до нього та нагнутись уперед, після чого, тримаючи у руці ремінь, вдарив ним близько семи разів по сідницях.

ДБР додає, що одного з курсантів чоловік змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Він вирішив провчити солдата, змусивши його жувати кілька цигарок.

Офіцеру повідомили про підозру в застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Він може сісти в тюрму на термін до 12 років.

Фото: ДБР

У жовтні ДБР повідомило, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування.

Тоді ж ДБР повідомило про початок розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя.

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