ГБР вручило подозрение львовскому офицеру. Утверждает, что тот избивал подчиненных

Если его вину докажут, офицер может сесть в тюрьму на срок до 12 лет

Фото: Национальная академия сухопутных войск/Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в, как утверждается, систематическом избиении и унижении подчиненных.

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По данным следствия, офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.

"Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале", – говорится в пресс-релизе ГБР.

Согласно тексту постановления суда в 2023 году, находясь в казармовом помещении военного городка Национальной академии, он ударил солдата в грудь ручкой затворной рамы автомата АК-74. Кроме того, примерно в то же время офицер ударил правой ногой в область груди другого солдата, после чего левой рукой нанес около трех ударов ладонью по затылку.

6 июля 2023 года чиновник приказал подчиненному подойти к нему и нагнуться вперед, после чего, держа в руке ремень, ударил им около семи раз по ягодицам.

ГБР добавляет, что одного из курсантов мужчина заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Он решил проучить солдата, заставив его жевать несколько сигарет.

Офицеру сообщили о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Он может сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

Фото: ГБР

В октябре ГБР сообщило, что правоохранители осуществляют досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования.

Тогда же ГБР сообщило о начале расследования фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

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