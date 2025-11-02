Донецька область повністю знеструмлена через удари росіян по енергооб’єктах

Мешканці Запорізької, Харківської та Чернігівської областей також частково перебувають без світла

Енергетика в Україні (Фото: ЕРА/Stanislav Kozliuk)

Вся Донецька область була знеструмлена вдень 2 листопада через російські удари по інфраструктурі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, в національній електромережі почалися аварійні відключення світла. Енергетики вже займаються розв'язуванням проблеми, електропостачання в області буде відновлене, як тільки з'явиться можливість.

В Міненерго повідомили, що Росія вчергове атакувала енергооб’єкти. Окрім Донецької області також частково знеструмлені мешканці Запорізької, Харківської та Чернігівської областей.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", – зазначили в міністерстві.