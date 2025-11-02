Донецкая область полностью обесточена из-за ударов россиян по энергообъектам

Жители Запорожской, Харьковской и Черниговской областей также частично находятся без света

Энергетика в Украине (Фото: ЕРА/Stanislav Kozliuk)

Вся Донецкая область была обесточена днем 2 ноября из-за российских ударов по инфраструктуре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в национальной электросети начались аварийные отключения света. Энергетики уже занимаются решением проблемы, электроснабжение в области будет восстановлено, как только появится возможность.

В Минэнерго сообщили, что Россия в очередной раз атаковала энергообъекты. Кроме Донецкой области также частично обесточены жители Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", – отметили в министерстве.