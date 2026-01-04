Кількість загиблих у Харкові після російської атаки 2 грудня зросла: знайдені фрагменти тіл

Кількість загиблих у Харкові після російської атаки 2 грудня зросла: знайдені фрагменти тілоновлено
У Харкові в результаті атаки 2 грудня знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Отже, кількість загиблих зросла до чотирьох. Терехов додав, що рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають.
2 січня росіяни завдали ракетного удару по середмістю Харкова. Постраждало декілька десятків людей, серед них шестимісячна дитина.
Того ж дня рятувальники деблокували з-під завалів тіло трирічної дитини, а вночі – 22-річної жінки.
3 січня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що під завалами можуть перебувати п’ятеро людей.
ОНОВЛЕНО о 17:20. Синєгубов повідомив, що знайдені фрагменти тіла ще одного загиблого. Перед цим, о 13:30, Терехов інформував також про виявлення фрагментів тіла та зростання кількості жертв до п'яти.
- 1 січня росіяни вгатили керованою авіаційною бомбою по екопарку в передмісті Харкова. Унаслідок удару постраждала волонтерка, загинули птахи, зруйновано приміщення екопарку.
Коментарі (0)