Количество погибших в Харькове после российской атаки 2 декабря возросло до четырех человек
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В Харькове в результате атаки 2 декабря найдены фрагменты тела еще одного человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Таким образом, количество погибших возросло до четырех. Терехов добавил, что спасательно-поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
2 января россияне нанесли удар ракетой по центру Харькова. Пострадало несколько десятков человек, среди них шестимесячный ребенок.
В тот же день спасатели деблокировали из-под завалов тело трехлетнего ребенка, а ночью – 22-летней женщины.
3 января начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что под завалами могут находиться пять человек.
- 1 января россияне ударили управляемой авиационной бомбой по экопарку в пригороде Харькова. В результате удара пострадала волонтер, погибли птицы, разрушено помещение экопарка.
