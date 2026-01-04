Количество погибших в Харькове после российской атаки 2 декабря возросло до четырех человек
Последствия атаки по Харькову (Фото: ГСЧС Харьковской области / Telegram)

В Харькове в результате атаки 2 декабря найдены фрагменты тела еще одного человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Таким образом, количество погибших возросло до четырех. Терехов добавил, что спасательно-поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

2 января россияне нанесли удар ракетой по центру Харькова. Пострадало несколько десятков человек, среди них шестимесячный ребенок.

В тот же день спасатели деблокировали из-под завалов тело трехлетнего ребенка, а ночью – 22-летней женщины.

3 января начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что под завалами могут находиться пять человек.

  • 1 января россияне ударили управляемой авиационной бомбой по экопарку в пригороде Харькова. В результате удара пострадала волонтер, погибли птицы, разрушено помещение экопарка.
