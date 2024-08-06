Миколаївська ОВА відзвітувала про завершення будівництва фортифікацій

Очільник ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі ще тривають перевірки підрядників на доброчесність

Фортифікації (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Миколаївській області виконано на 100%. Про це на зустрічі з першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи.

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Гайдаржи на нараді проінформував про стан будівництва, облаштування та утримання інженерних фортифікаційних споруд. Зокрема, за його словами, завдання з будівництва фортифікацій у регіоні виконано на 100%.

"На додаток Миколаївщина стала першою областю, яка подала пакет документів щодо відповідних фортифікаційних споруд на затвердження. Наразі ми завершуємо їх оформлення", – наголосив посадовець.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі ще тривають перевірки підрядників, які займались облаштуванням фортифікаційних споруд, на доброчесність.

25 липня Шмигаль прибув з робочим візитом до Херсонської області й заявив, що будівництво фортифікаційних споруд там виконано на 97%.

30 липня Зеленський відвідав Волинську область, що межує із Білоруссю, і проінспектував будівництво фортифікацій.

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