Комісія з питань фортифікацій і дронів – Рада виключила нардепа із забороненої ОПЗЖ

Верховна Рада (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Верховна Рада змінила склад новоствореної тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікацій і дронів – з неї вивели нардепа Віталія Борта, обраного від нині забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомив нардеп від опозиційної фракції Голос Ярослав Железняк.

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За зміну складу ТКС проголосували 297, не голосували 50 народних обранців.

З представників керівної Слуги народу депутатку Єлизавету Богуцьку змінили на однопартійця Ігоря Мудрія, передає Железняк.

Натомість, пише нардеп, Рада вивела зі складу комісії обранця від екс-ОПЗЖ Борта – замість нього буде колишній спікер від СН, а нині лідер міжфракційної "Розумної політики" Дмитро Разумков.

Наприкінці 2023 року щодо Борта розпочалося розслідування за фактом службового підроблення для виїзду за кордон.

Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти, повідомила нардепка від Голосу Бобровська.

Президент Зеленський повідомляв, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії.

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