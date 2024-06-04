Комісія з питань фортифікацій і дронів – Рада виключила нардепа із забороненої ОПЗЖ
Верховна Рада змінила склад новоствореної тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікацій і дронів – з неї вивели нардепа Віталія Борта, обраного від нині забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомив нардеп від опозиційної фракції Голос Ярослав Железняк.
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За зміну складу ТКС проголосували 297, не голосували 50 народних обранців.
З представників керівної Слуги народу депутатку Єлизавету Богуцьку змінили на однопартійця Ігоря Мудрія, передає Железняк.
Натомість, пише нардеп, Рада вивела зі складу комісії обранця від екс-ОПЗЖ Борта – замість нього буде колишній спікер від СН, а нині лідер міжфракційної "Розумної політики" Дмитро Разумков.
Наприкінці 2023 року щодо Борта розпочалося розслідування за фактом службового підроблення для виїзду за кордон.
- Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.
- Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обʼємі, хто та як використав бюджетні кошти, повідомила нардепка від Голосу Бобровська.
- Президент Зеленський повідомляв, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії.
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