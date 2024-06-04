Комиссия по фортификациям и дронам – Рада исключила нардепа из запрещенной ОПЗЖ

Верховная Рада (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Верховная Рада изменила состав вновь созданной временной специальной комиссии по фортификациям и дронам – из нее вывели нардепа Виталия Борта, избранного от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Об этом сообщил нардеп от оппозиционной партии Голос Ярослав Железняк.

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За смену состава ТКС проголосовали 297, не голосовали 50 народных избранников.

Из представителей правящей Слуги народа депутата Елизавету Богуцкаю сменили на однопартийца Игоря Мудрия, передает Железняк.

Вместе с тем, пишет нардеп, Рада вывела из состава комиссии избранника от экс-ОПЗЖ Борта – вместо него будет бывший спикер от СН, а ныне лидер межфракционной "Разумной политики" Дмитрий Разумков.

В конце 2023 года в отношении Борта началось расследование по факту служебного подлога для выезда за границу.

Рада на заседании 22 мая проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства, сообщила нардеп от Голоса Бобровская.

Президент Зеленский сообщал, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии.

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