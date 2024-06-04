Українці оцінили форми правління – і більшість за важливу роль парламенту: опитування КМІС
Серед форм правління українці найбільше підтримують змішану парламентсько-президентську – 31%, далі йде президентсько-парламентська з 27% та парламентська з 16%. Президентську форму підтримує 13%, стільки ж визнали, що важко відповісти на поставлене запитання. Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
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Респондентів запитали, якою має бути форма правління – із сильнішим президентом або із сильнішим парламентом.
Варіанти були сформульовані так:
→ президентська – президент є головою держави, призначає і звільняє прем’єра та визначає всю політику;
→ президентсько-парламентська – уряд призначається президентом за згоди парламенту, проте може бути звільнений і президентом, і парламентом, а більшість влади зосереджена в руках голови держави;
→ парламентсько-президентська – Кабінет міністрів за згоди президента призначається парламентом та зможе бути звільнений лише ним, а більшість влади – у руках прем’єра;
→ парламентська – уряд призначається і звільняється винятково парламентом, посади президента або немає, або вона церемоніальна без значних повноважень.
Найбільше опитані підтримують змішані форми правління: 31% за парламентсько-президентську, а 27% – за президентсько-парламентську.
Далі за підтримкою респондентів зазначено парламентську форму – за неї виступає 16% опитаних, а натомість прихильниками президентської є 13%.
Ще 13% учасників не змогли відповісти на запитання.
Попри відсутність консенсусу, пише КМІС, переважна більшість (74% – це сума змішаних та парламентської форми) вважає, що в країні має бути впливовий парламент, котрий принаймні має давати згоду на призначення президентом Кабміну й мати можливість звільняти уряд (таких 27%, водночас решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).
Водночас 71% українців (за змішані та президентську форму) вважають, що у державі має бути і президент, котрий також повинен мати "щонайменше певні серйозні повноваження", підсумовують дослідники.
Де-юре Україна і зараз змішана, парламентсько-президентська республіка. Утім, в умовах практики фактичний стан справ може відрізнятися від юридичного. У вересні 2023 року перший віцеспікер Верховної Ради від Слуги народу Олександр Корнієнко заявив про посилення ролі президента під час війни, навколо цього вирувала дискусія щодо нібито переходу форми правління в Україні до президентської.
- У травні КМІС публікувало дослідження, за яким 57% українців вважають Україну демократичною країною, разом з тим, 14% оцінили її як диктатуру.
- За даними дослідників, половина (51%) українських біженців, які після повномасштабного вторгнення Росії перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії підтримують ідею вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій.
- Відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком – дані КМІС.
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