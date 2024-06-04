Українці оцінили форми правління – і більшість за важливу роль парламенту: опитування КМІС

Верховна Рада (Фото: пресслужба Офісу президента)

Серед форм правління українці найбільше підтримують змішану парламентсько-президентську – 31%, далі йде президентсько-парламентська з 27% та парламентська з 16%. Президентську форму підтримує 13%, стільки ж визнали, що важко відповісти на поставлене запитання. Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

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Респондентів запитали, якою має бути форма правління – із сильнішим президентом або із сильнішим парламентом.

Варіанти були сформульовані так:

→ президентська – президент є головою держави, призначає і звільняє прем’єра та визначає всю політику;

→ президентсько-парламентська – уряд призначається президентом за згоди парламенту, проте може бути звільнений і президентом, і парламентом, а більшість влади зосереджена в руках голови держави;

→ парламентсько-президентська – Кабінет міністрів за згоди президента призначається парламентом та зможе бути звільнений лише ним, а більшість влади – у руках прем’єра;

→ парламентська – уряд призначається і звільняється винятково парламентом, посади президента або немає, або вона церемоніальна без значних повноважень.

Найбільше опитані підтримують змішані форми правління: 31% за парламентсько-президентську, а 27% – за президентсько-парламентську.

Далі за підтримкою респондентів зазначено парламентську форму – за неї виступає 16% опитаних, а натомість прихильниками президентської є 13%.

Ще 13% учасників не змогли відповісти на запитання.

Графік: КМІС

Попри відсутність консенсусу, пише КМІС, переважна більшість (74% – це сума змішаних та парламентської форми) вважає, що в країні має бути впливовий парламент, котрий принаймні має давати згоду на призначення президентом Кабміну й мати можливість звільняти уряд (таких 27%, водночас решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).

Водночас 71% українців (за змішані та президентську форму) вважають, що у державі має бути і президент, котрий також повинен мати "щонайменше певні серйозні повноваження", підсумовують дослідники.

Де-юре Україна і зараз змішана, парламентсько-президентська республіка. Утім, в умовах практики фактичний стан справ може відрізнятися від юридичного. У вересні 2023 року перший віцеспікер Верховної Ради від Слуги народу Олександр Корнієнко заявив про посилення ролі президента під час війни, навколо цього вирувала дискусія щодо нібито переходу форми правління в Україні до президентської.

ДОВІДКА. Власне всеукраїнське опитування КМІС "Омнібус" проводилося з 16 до 22 травня 2022 року — використовувався метод телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів з подальшим статистичним зважуванням. Опитано 1002 респонденти у віці від 18 років з підконтрольних уряду територій (без громадян з тимчасово окупованих та без тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ). За звичайних обставин похибка не має перевищувати 3,4%, але під час війни до неї додається "певне систематичне відхилення". Проте соціологи вважають, що такі дослідження зберігають високу репрезентативність та дозволяють "надійно аналізувати суспільні настрої населення". Власне всеукраїнське опитування КМІС "Омнібус" проводилося з 16 до 22 травня 2022 року — використовувався метод телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів з подальшим статистичним зважуванням. Опитано 1002 респонденти у віці від 18 років з підконтрольних уряду територій (без громадян з тимчасово окупованих та без тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ). За звичайних обставин похибка не має перевищувати 3,4%, але під час війни до неї додається "певне систематичне відхилення". Проте соціологи вважають, що такі дослідження зберігають високу репрезентативність та дозволяють "надійно аналізувати суспільні настрої населення".

У травні КМІС публікувало дослідження, за яким 57% українців вважають Україну демократичною країною, разом з тим, 14% оцінили її як диктатуру.

За даними дослідників, половина (51%) українських біженців, які після повномасштабного вторгнення Росії перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії підтримують ідею вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій.

Відсоток українців, які вважають, що влада так чи інакше має втрутитись у діяльність УПЦ МП, дещо знизився порівняно з 2023 роком – дані КМІС.

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