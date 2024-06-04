Украинцы оценили формы правления – и большинство за важную роль парламента: опрос КМИС
Среди форм правления украинцы больше всего поддерживают смешанную парламентско-президентскую – 31%, далее следует президентско-парламентская с 27% и парламентская с 16%. Президентскую форму поддерживает 13%, а столько же затруднились ответить на заданный вопрос. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.
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Респондентов спросили, какой должна быть форма правления – с более сильным президентом или с более сильным парламентом.
Варианты были сформулированы так:
→ президентская – президент является главой государства, назначает и увольняет премьера и определяет всю политику;
→ президентско-парламентская – правительство назначается президентом с согласия парламента, однако может быть уволено и президентом, и парламентом, а большинство властей сосредоточено в руках главы государства;
→ парламентско-президентская – Кабинет министров при согласии президента назначается парламентом и сможет быть уволен только им, а большинство властей – в руках премьера;
→ п арламентская – правительство назначается и увольняется исключительно парламентом, должности президента либо нет, либо она церемониальна без значительных полномочий.
Больше всего опрошенные поддерживают смешанные формы правления: 31% за парламентско-президентскую, а 27% – за президентско-парламентскую.
Далее по поддержке респондентов следует парламентская форма – за нее выступает 16% опрошенных, а сторонниками президентской являются 13%.
Еще 13% участников затруднились ответить на вопросы.
Несмотря на отсутствие консенсуса, пишет КМИС, подавляющее большинство (74% – это сумма смешанных и парламентской формы) считает, что в стране должен быть влиятельный парламент, который по крайней мере должен давать согласие на назначение президентом Кабмина и иметь возможность увольнять правительство (таких 27%, в то же время остальные 47% видят еще более сильную роль в парламенте).
В то же время 71% украинцев (за смешанную и президентскую форму) считают, что в государстве должен быть и президент, также должен иметь "по меньшей мере определенные серьезные полномочия", заключают исследователи.
Де-юре Украина и сейчас смешанная, парламентско-президентская республика. Впрочем, в условиях практики фактическое положение дел может отличаться от юридического. В сентябре 2023 года первый вице-спикер Верховной Рады от Слуги народа Александр Корниенко заявил об усилении роли президента во время войны, вокруг этого бушевала дискуссия о якобы переходе формы правления в Украине к президентской.
- В мае КМИС публиковало исследование, согласно которому 57% украинцев считают Украину демократической страной, вместе с тем 14% оценили ее как диктатуру.
- По данным исследователей, половина (51%) украинских беженцев, которые после полномасштабного вторжения России находятся в Польше, Германии и Чехии, поддерживают идею вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий.
- Процент украинцев, считающих, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом – данные КМИС.
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