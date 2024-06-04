Украинцы оценили формы правления – и большинство за важную роль парламента: опрос КМИС

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Среди форм правления украинцы больше всего поддерживают смешанную парламентско-президентскую – 31%, далее следует президентско-парламентская с 27% и парламентская с 16%. Президентскую форму поддерживает 13%, а столько же затруднились ответить на заданный вопрос. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.

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Респондентов спросили, какой должна быть форма правления – с более сильным президентом или с более сильным парламентом.

Варианты были сформулированы так:

→ президентская – президент является главой государства, назначает и увольняет премьера и определяет всю политику;

→ президентско-парламентская – правительство назначается президентом с согласия парламента, однако может быть уволено и президентом, и парламентом, а большинство властей сосредоточено в руках главы государства;

→ парламентско-президентская – Кабинет министров при согласии президента назначается парламентом и сможет быть уволен только им, а большинство властей – в руках премьера;

→ п арламентская – правительство назначается и увольняется исключительно парламентом, должности президента либо нет, либо она церемониальна без значительных полномочий.

Больше всего опрошенные поддерживают смешанные формы правления: 31% за парламентско-президентскую, а 27% – за президентско-парламентскую.

Далее по поддержке респондентов следует парламентская форма – за нее выступает 16% опрошенных, а сторонниками президентской являются 13%.

Еще 13% участников затруднились ответить на вопросы.

График: КМИС

Несмотря на отсутствие консенсуса, пишет КМИС, подавляющее большинство (74% – это сумма смешанных и парламентской формы) считает, что в стране должен быть влиятельный парламент, который по крайней мере должен давать согласие на назначение президентом Кабмина и иметь возможность увольнять правительство (таких 27%, в то же время остальные 47% видят еще более сильную роль в парламенте).

В то же время 71% украинцев (за смешанную и президентскую форму) считают, что в государстве должен быть и президент, также должен иметь "по меньшей мере определенные серьезные полномочия", заключают исследователи.

Де-юре Украина и сейчас смешанная, парламентско-президентская республика. Впрочем, в условиях практики фактическое положение дел может отличаться от юридического. В сентябре 2023 года первый вице-спикер Верховной Рады от Слуги народа Александр Корниенко заявил об усилении роли президента во время войны, вокруг этого бушевала дискуссия о якобы переходе формы правления в Украине к президентской.

СПРАВКА. Собственно, всеукраинский опрос КМИС "Омнибус" проводился с 16 по 22 мая 2022 года – использовался метод телефонных интервью на основе случайной выборки номеров с последующим статистическим взвешиванием. Опрошены 1002 респондента в возрасте от 18 лет с подконтрольных правительству территорий (без граждан с временно оккупированных и без выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения РФ). В обычных обстоятельствах погрешность не должна превышать 3,4%, но во время войны к ней добавляется "определенное систематическое отклонение". Однако социологи считают, что такие исследования сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "надежно анализировать общественные настроения населения". Собственно, всеукраинский опрос КМИС "Омнибус" проводился с 16 по 22 мая 2022 года – использовался метод телефонных интервью на основе случайной выборки номеров с последующим статистическим взвешиванием. Опрошены 1002 респондента в возрасте от 18 лет с подконтрольных правительству территорий (без граждан с временно оккупированных и без выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения РФ). В обычных обстоятельствах погрешность не должна превышать 3,4%, но во время войны к ней добавляется "определенное систематическое отклонение". Однако социологи считают, что такие исследования сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "надежно анализировать общественные настроения населения".

В мае КМИС публиковало исследование, согласно которому 57% украинцев считают Украину демократической страной, вместе с тем 14% оценили ее как диктатуру.

По данным исследователей, половина (51%) украинских беженцев, которые после полномасштабного вторжения России находятся в Польше, Германии и Чехии, поддерживают идею вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий.

Процент украинцев, считающих, что власть так или иначе должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, несколько снизился по сравнению с 2023 годом – данные КМИС.

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