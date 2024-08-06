Николаевская ОВА отчиталась о завершении строительства фортификаций

Глава ОВА Виталий Ким отметил, что сейчас продолжаются проверки подрядчиков на добропорядочность

Фортификации (Иллюстративное фото: Офис президента)

Задание по строительству фортификационных сооружений в Николаевской области выполнено на 100%. Об этом на встрече с первым замминистра обороны Иваном Гаврилюком сообщил заместитель начальника Николаевской областной военной администрации Валентин Гайдаржи.

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Гайдаржи на совещании проинформировал о состоянии строительства, обустройства и содержания инженерных фортификационных сооружений. В частности, по его словам, задача по строительству фортификаций в регионе выполнена на 100%.

"Вдобавок Николаевская область стала первой областью, которая подала пакет документов по соответствующим фортификационным сооружениям на утверждение. Сейчас мы завершаем их оформление", — подчеркнул чиновник.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что сейчас продолжаются проверки подрядчиков, занимавшихся обустройством фортификационных сооружений, на добропорядочность.

25 июля Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область и заявил, что строительство фортификационных сооружений там выполнено на 97%.

30 июля Зеленский посетил граничащую с Беларусью Волынскую область и проинспектировал строительство фортификаций.

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