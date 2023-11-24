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Обережніше на дорогах – У Києві та області очікують ожеледицю та сильні снігопади у неділю

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 14:03
Обережніше на дорогах – У Києві та області очікують ожеледицю та сильні снігопади у неділю - Фото
Снігопад у Києві (Ілюстративне фото: LIGA.net)

Вдень 26 та вночі 27 листопада у Києві та області очікуються складні погодні умови – сильні снігопади, замети, ожеледиця на дорогах та посилення вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

"Сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см; посилення вітру до 17-22 метрів на секунду, місцями в області 25 м/с; хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", – пише відомство.

Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення й припинення руху транспорту на дорогах та вулицях – буде ІІ, помаранчевий рівень загрози, зазначили в Укргідрометцентрі.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали бути уважними та обережними під час пересування на дорогах.

Фото: Укргідрометцентр

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Артем Джеріпа
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