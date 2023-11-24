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Осторожнее – В Киеве и области ожидают гололедицу и сильные снегопады в воскресенье

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24.11.2023, 14:03
Осторожнее – В Киеве и области ожидают гололедицу и сильные снегопады в воскресенье - Фото
Снегопад в Киеве (Иллюстративное фото: LIGA.net)

Днем 26 и ночью 27 ноября в Киеве и области ожидаются сложные погодные условия – сильные снегопады, сугробы, гололедица на дорогах и усиление ветра, сообщает Укргидрометцентр.

"Сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, в южных и восточных районах области до 50 см; усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами по области 25 м/с; вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица", – пишет ведомство.

Такие погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах – будет ІІ, оранжевый уровень угрозы, отметили в Укргидрометцентре.

В Киевской областной военной администрации призывали быть внимательными и осторожными во время передвижения по дорогам.

Фото: Укргидрометцентр

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Артём Джерипа
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