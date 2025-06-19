В Одесі знайшли вбитою 7-річну дівчинку. Затримано 31-річного сусіда – відео

Тіло 7-річної дівчинки знайшли у коробці (Фото: Нацполіція)

В Одесі виявили тіло 7-річної Соломії Тарасюк, яку міг вбити 31-річний одесит. Чоловіка вже затримали, повідомили поліція Одеської області та Офіс Генпрокурора.

Мати дівчинки звернулася вночі до поліції та повідомила, що 18 червня ввечері дитина вийшла з дому і не повернулася. Вдень 19 червня в підвалі поблизу житлового будинку було виявлено тіло Соломії з явними ознаками насильницької смерті.

У рамках розслідування затримано 31-річного чоловіка, який проживає поряд з родиною дівчинки. За даними правоохоронців, він був знайомий з дитиною і через це вона спокійно пішла до нього додому, де чоловік і вбив її.

Попередня причина смерті – удушення. Щоб приховати сліди злочину, затриманий вивіз тіло Соломії в коробці за декілька кварталів і покинув у підвалі, повідомили в поліції.

Встановлено, що чоловік був у розшуку Територіального центру комплектування.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Фото: ОГП

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція