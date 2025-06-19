В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео

Тело 7-летней девочки нашли в коробке (Фото: Нацполиция)

В Одессе обнаружили тело 7-летней Соломии Тарасюк, которую мог убить 31-летний одессит. Мужчину уже задержали, сообщили полиция Одесской области и Офис Генпрокурора.

Мать девочки обратилась ночью в полицию и сообщила, что 18 июня вечером ребенок вышел из дома и не вернулся. Днем 19 июня в подвале возле жилого дома было обнаружено тело Соломии с явными признаками насильственной смерти.

В рамках расследования задержан 31-летний мужчина, проживающий рядом с семьей девочки. По данным правоохранителей, он был знаком с ребенком и поэтому она спокойно пошла к нему домой, где мужчина и убил ее.

Предварительная причина смерти – удушение. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный вывез тело Соломии в коробке за несколько кварталов и бросил в подвале, сообщили в полиции.

Установлено, что мужчина находился в розыске Территориального центра комплектования.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. В случае, если вина будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Фото: ОГП

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция