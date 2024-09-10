Поліція: В Івано-Франківську викрили на хабарях заступника керівника ОТЦК та двох службовців

Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Слідчі дії (Фото: Національна поліція)

На хабарях викрито заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також двох службовців районного ТЦК. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Посадовцям повідомлено про підозри за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За версією слідства, підозрювані налагодили схеми допомоги особам, охочим отримати електронний код для ідентифікації в системі "Оберіг", відтермінувати чи уникнути військової служби. Суми неправомірної вигоди коливалися від 2000 грн до $1000, залежно від "складності питання".

Заступникові начальника обласного ТЦК та ще одному підозрюваному обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

24 липня 2024 року Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців РТЦК. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

16 серпня СБУ повідомила про затримання очільників Бориспільського і Бучанського ТЦК. За версією слідства, посадовці організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

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