Полиция: В Ивано-Франковске разоблачили на взятках замглавы ОТЦК и двух служащих

Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Следственные действия (Фото: Национальная полиция)

На взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также двое служащих районного ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Чиновникам объявлено о подозрениях по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

По версии следствия, подозреваемые наладили схемы помощи лицам, желающим получить электронный код для идентификации в системе "Оберег", отсрочить или избежать военной службы. Суммы неправомерной выгоды колебались от 2000 грн до $1000, в зависимости от "сложности вопроса".

Заместителю начальника областного ТЦК и еще одному подозреваемому избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

24 июля 2024 года Нацполиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие РТЦК. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

16 августа СБУ сообщила о задержании глав Бориспольского и Бучанского ТЦК. По версии следствия, чиновники организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации.

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