Росія атакує Харків дронами: пролунало близько 20 вибухів, спалахнули пожежі
Увечері в понеділок, 6 жовтня, у Харкові лунають вибухи – Росія атакує місто ударними дронами. Про це повідомили глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Перші вибухи пролунали в Харкові близько 22:35. Спочатку Синєгубов заявив, що під атакою опинився Індустріальний район. Терехов підтвердив ці дані, додавши, що на місці удару виникла пожежа.
Згодом глава ОВА повідомив про пожежу в Немишлянському районі внаслідок російського удару.
Синєгубов додав, що Харків перебуває під атакою ворожих дронів.
"Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", – написав він.
Рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.
За словами Терехова, за 20 хвилин дронової атаки на Харків пролунало близько двох десятків вибухів. Він попередив, що на місто рухаються ворожі БпЛА.
- У ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними дронами, відомо про пошкодження будинків у приватному секторі та чотирьох постраждалих.
- Вранці понеділка росіяни атакували дроном автівку в Боровій. Постраждали посадовці громади.
Коментарі (0)