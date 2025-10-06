Росія атакує Харків дронами: пролунало близько 20 вибухів, спалахнули пожежі
Увечері в понеділок, 6 жовтня, у Харкові лунають вибухи – Росія атакує місто ударними дронами. Про це повідомили глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Перші вибухи пролунали в Харкові близько 22:35. Спочатку Синєгубов заявив, що під атакою опинився Індустріальний район. Терехов підтвердив ці дані, додавши, що на місці удару виникла пожежа.

Згодом глава ОВА повідомив про пожежу в Немишлянському районі внаслідок російського удару.

Синєгубов додав, що Харків перебуває під атакою ворожих дронів.

"Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", – написав він.

Рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

За словами Терехова, за 20 хвилин дронової атаки на Харків пролунало близько двох десятків вибухів. Він попередив, що на місто рухаються ворожі БпЛА.

  • У ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними дронами, відомо про пошкодження будинків у приватному секторі та чотирьох постраждалих.
  • Вранці понеділка росіяни атакували дроном автівку в Боровій. Постраждали посадовці громади.
