Россия атакует Харьков дронами: прогремело около 20 взрывов, вспыхнули пожары

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в понедельник, 6 октября, в Харькове раздаются взрывы – Россия атакует город ударными дронами. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Первые взрывы прогремели в Харькове около 22:35. Сначала Синегубов заявил, что под атакой оказался Индустриальный район. Терехов подтвердил эти данные, добавив, что на месте удара возник пожар.

Впоследствии глава ОВА сообщил о пожаре в Немышлянском районе в результате российского удара.

Синегубов добавил, что Харьков находится под атакой вражеских дронов.

"Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", — написал он.

Спасатели и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

По словам Терехова, за 20 минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двух десятков взрывов. Он предупредил, что на город движутся вражеские БпЛА.