Россия атакует Харьков дронами: прогремело около 20 взрывов, вспыхнули пожары
Вечером в понедельник, 6 октября, в Харькове раздаются взрывы – Россия атакует город ударными дронами. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
Первые взрывы прогремели в Харькове около 22:35. Сначала Синегубов заявил, что под атакой оказался Индустриальный район. Терехов подтвердил эти данные, добавив, что на месте удара возник пожар.
Впоследствии глава ОВА сообщил о пожаре в Немышлянском районе в результате российского удара.
Синегубов добавил, что Харьков находится под атакой вражеских дронов.
"Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", — написал он.
Спасатели и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
По словам Терехова, за 20 минут дроновой атаки на Харьков прозвучало около двух десятков взрывов. Он предупредил, что на город движутся вражеские БпЛА.
- В ночь на 6 октября россияне атаковали Харьков ударными дронами, известно о повреждении домов в частном секторе и четырех пострадавших.
- Утром в понедельник россияне атаковали дроном автомобиль в Боровой. Пострадали чиновники общины.
