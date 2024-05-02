Росія вбила "Градами" дитину у Донецькій області, під Куп'янськом загинув чоловік – фото

Росія вбила "Градами" дитину у Донецькій області, під Куп'янськом загинув чоловік – фотодоповнено
Ввечері 2 травня росіяни завдали ударів по Донецькій та Харківській областях, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни обстріляли село Мемрик із "Градів" — за попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків.
Дві людини загинули, зокрема 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп’янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.
ДОПОВНЕНО О 22:45. Донецька обласна прокуратура уточнила, що у Мемрику ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль.
Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у них осколкові й мінно-вибухові травми. На момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір’ях будинків.
- Ввечері 1 травня росіяни поцілили ракетою у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі.
- 2 травня росіяни завдали авіаудару бомбою УМПБ Д-30 по Дергачах Харківської області: є поранені, серед них діти.