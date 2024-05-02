Росіяни завдали авіаудару по Дергачах: є поранені, серед них діти

Олег Синєгубов повідомив, що всі потерпілі діти були ушпиталені

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Вдень 2 травня росіяни завдали авіаційного удару по місту Дергачі Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали цивільні люди, серед постраждалих є діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки семеро осіб отримали поранення, шестеро з них – діти.

Синєгубов зазначив, що двоє дітей отримали легкі поранення кінцівок. У чотирьох дітей поранення середньої тяжкості. Усі потерпілі діти ушпиталені. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО О 17:42. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих дітей збільшилася до восьми: в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, в іншого – легкі ушкодження.

ДОПОВНЕНО О 18:20. Очільник Харківської ОВА розповів в ефірі телемарафону, що окупанти скинули дві авіабомби фактично по середмістю Дергачів. Приліт був неподалік від місця, де діти займались в спортивному клубі.

30 квітня російські військові вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова. Внаслідок удару одна людина загинула, є поранені.

1 травня ворог завдав ударів УМПБ Д-30 по селищу Золочів Харківської області. Внаслідок удару дві людини загинули, ще вісім – поранені.

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