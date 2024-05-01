Росія атакувала Донеччину та Харківщину. Загалом четверо загиблих та 14 поранених – фото

1 травня ворог вдарив по місту Гірник у Донецькій області та селищу Золочів у Харківській області

Наслідки удару по Золочеву (Фото: МВС)

Вдень 1 травня російська окупаційна армія обстріляла населені пункти у Харківській та Донецькій областях, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що росіяни атакували з реактивної системи залпового вогню "Ураган" місто Гірник у Донецькій області. Попередньо, загинули 57-річна жінка та 64-річний чоловік. Ще шестеро людей дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Фото: Вадим Філашкін/Telegram

У Харківській області ворог завдав ударів УМПБ Д-30 по селищу Золочів. За даними міністерства внутрішніх справ, пошкоджені адмінбудівлі, приватні домоволодіння, автівки.

За уточненою інформацією, дві людини загинули, ще вісім – поранені, з-поміж них – 11-річний хлопець.

Фото: МВС

Фото: МВС

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

Того ж дня Росія тричі вдарила по Нікополю з артилерії: внаслідок атаки поранено жінку й пошкоджено житлову інфраструктуру.

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