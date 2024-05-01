Россия атаковала Донецкую и Харьковскую области. Четверо погибших и 14 раненых – фото
Днем 1 мая российская оккупационная армия обстреляла населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях, в результате чего погибли и пострадали люди. Об этом сообщили представители местных властей.
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что россияне атаковали с реактивной системы залпового огня "Ураган" город Горняк в Донецкой области. Предварительно погибли 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения.
В Харьковской области враг нанес удары УМПБ Д-30 по поселку Золочев. По данным министерства внутренних дел, повреждены админздания, частные домовладения, автомобили.
По уточненной информации, два человека погибли, еще восемь ранены, среди них – 11-летний парень.
- Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.
- В тот же день Россия трижды ударила по Никополю из артиллерии: в результате атаки ранена женщина и повреждена жилищная инфраструктура.
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