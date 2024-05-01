Россия трижды ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: ранена – фото

В результате обстрела повреждены: админздание, детский сад, заправка, семь многоэтажек и двухэтажный дом

Фото: Telegram

Вечером 30 апреля Россия трижды ударила по Никополю из артиллерии: в результате атаки ранена женщина и повреждена жилая инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Российская армия обстреляла город из тяжелой артиллерии, а также реактивной системы залпового огня "Град". Пострадала 82-летняя женщина, ее будут лечить амбулаторно.

Никополь (Фото: Telegram)

По данным Лысака, в результате обстрела повреждены: админздание, детский сад, заправка, семь многоэтажек и двухэтажный дом.

Никополь (Фото: Telegram)