Россия трижды ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: ранена – фото
Вечером 30 апреля Россия трижды ударила по Никополю из артиллерии: в результате атаки ранена женщина и повреждена жилая инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Российская армия обстреляла город из тяжелой артиллерии, а также реактивной системы залпового огня "Град". Пострадала 82-летняя женщина, ее будут лечить амбулаторно.
По данным Лысака, в результате обстрела повреждены: админздание, детский сад, заправка, семь многоэтажек и двухэтажный дом.
- Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.