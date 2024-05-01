Росія тричі вдарила по Нікополю з важкої артилерії: є поранена – фото

Внаслідок обстрілу пошкоджені: адмінбудівля, дитячий садок, заправка, сім багатоповерхівок та двоповерховий будинок

Фото: Telegram

Ввечері 30 квітня Росія тричі вдарила по Нікополю з артилерії: внаслідок атаки поранено жінку й пошкоджено житлову інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Російська армія обстріляла місто з важкої артилерії, а також реактивної системи залпового вогню "Град". Постраждала 82-річна жінка, її лікуватимуть амбулаторно.

Нікополь (Фото: Telegram)

За даними Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджені: адмінбудівля, дитячий садок, заправка, сім багатоповерхівок та двоповерховий будинок.

Нікополь (Фото: Telegram)