Росія тричі вдарила по Нікополю з важкої артилерії: є поранена – фото
Ввечері 30 квітня Росія тричі вдарила по Нікополю з артилерії: внаслідок атаки поранено жінку й пошкоджено житлову інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Російська армія обстріляла місто з важкої артилерії, а також реактивної системи залпового вогню "Град". Постраждала 82-річна жінка, її лікуватимуть амбулаторно.
За даними Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджені: адмінбудівля, дитячий садок, заправка, сім багатоповерхівок та двоповерховий будинок.
- Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.