Россияне нанесли авиаудар по Дергачам: есть раненые, среди них дети

Олег Синегубов сообщил, что все пострадавшие дети были госпитализированы

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Днем 2 мая россияне нанесли авиационный удар по городу Дергачи Харьковской области. В результате атаки ранения получили гражданские люди, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города. В результате атаки семь человек получили ранения, шесть из них – дети.

Синегубов отметил, что двое детей получили легкие ранения конечностей. У четырех детей ранения средней тяжести. Все пострадавшие дети госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

30 апреля российские военные ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. В результате удара один человек погиб, есть раненые.

1 мая враг нанес удары УМПБ Д-30 по поселку Золочев Харьковской области. В результате удара два человека погибли, еще восемь – ранены.

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