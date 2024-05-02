Россияне нанесли авиаудар по Дергачам: есть раненые, среди них дети
Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Днем 2 мая россияне нанесли авиационный удар по городу Дергачи Харьковской области. В результате атаки ранения получили гражданские люди, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города. В результате атаки семь человек получили ранения, шесть из них – дети.

Синегубов отметил, что двое детей получили легкие ранения конечностей. У четырех детей ранения средней тяжести. Все пострадавшие дети госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

  • 30 апреля российские военные ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. В результате удара один человек погиб, есть раненые.
  • 1 мая враг нанес удары УМПБ Д-30 по поселку Золочев Харьковской области. В результате удара два человека погибли, еще восемь – ранены.

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