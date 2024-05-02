Россия убила "Градами" ребенка в Донецкой области, под Купянском погиб мужчина – фото
Вечером 2 мая россияне нанесли удары по Донецкой и Харьковской областям, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщили главы областных военных администраций.
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Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне обстреляли село Мемрик из "Градов" — по предварительной информации, повреждены семь частных домов.
Два человека погибли, в том числе 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района, произошедшего в 19:00, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина.
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