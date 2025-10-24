Росія вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: 19 населених пунктів без світла

Держава-агресорка атакувала "шахедами" Новоукраїнський район, люди залишились без електроенергії

Фото: ДСНС

У ніч проти 24 жовтня Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Ударів було завдано по території Новоукраїнського району.

Без електроенергії залишились 19 населених пунктів.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі на кількох локаціях.

Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.