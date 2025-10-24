Росія вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: 19 населених пунктів без світла
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 24 жовтня Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Ударів було завдано по території Новоукраїнського району.
Без електроенергії залишились 19 населених пунктів.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі на кількох локаціях.
Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.
- Росія регулярно атакує українську енергетику і залізничну інфраструктуру.
- По всій Україні знову діють графіки відключень світла – вперше з грудня 2024 року.
Коментарі (0)