РФ ударила по критической инфраструктуре Кировоградщины: 19 населенных пунктов без света
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 24 октября Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Удары были нанесены по территории Новоукраинского района.
Без электроэнергии остались 19 населенных пунктов.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки российских дронов возникли пожары на нескольких локациях.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
- Россия регулярно атакует украинскую энергетику и железнодорожную инфраструктуру.
- По всей Украине снова действуют графики отключений света – впервые с декабря 2024 года.
