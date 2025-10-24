РФ ударила по критической инфраструктуре Кировоградщины: 19 населенных пунктов без света

Государство-агрессор атаковало "шахедами" Новоукраинский район, люди остались без электроэнергии

Фото: ГСЧС

В ночь на 24 октября Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Удары были нанесены по территории Новоукраинского района.

Без электроэнергии остались 19 населенных пунктов.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки российских дронов возникли пожары на нескольких локациях.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.