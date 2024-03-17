Росія знищила центр Великої Писарівки. Це громада, звідки почався рейд російських повстанців
Фото: Данкор

Російські війська вночі закидали авіабомбами прикордонну Великописарівську громаду, звідки почався рейд легіону "Свобода Росії", Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу. Селищна голова Людмила Бірюкова повідомила, що сьогодні вночі росіяни практично знищили центр Великої Писарівки.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен із нас зробить висновок про те, що життя — найцінніше, і прийде на евакуацію. Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує", – повідомила вона у відеозверненні вранці в неділю.
Росія знищила центр Великої Писарівки. Це громада, звідки почався рейд російських повстанців
Фото: Данкор

За даними поліції, внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарських приміщення, два гаражі, два ангари та адмінбудівля підприємства, автомобіль.

Голова обласної адміністрації Володимир Артюх в ефірі єдиного телемарафону сказав, що з Великописарівської громади й ще двох прикордонних громад евакуюють людей.

Росія знищила центр Великої Писарівки. Це громада, звідки почався рейд російських повстанців
Фото: ДСНС

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