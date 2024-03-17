Росія знищила центр Великої Писарівки. Це громада, звідки почався рейд російських повстанців

Великописарівська громада, з якої перейшли кордон легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон та РДК, жорстоко обстрілюється Росією

Фото: Данкор

Російські війська вночі закидали авіабомбами прикордонну Великописарівську громаду, звідки почався рейд легіону "Свобода Росії", Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу. Селищна голова Людмила Бірюкова повідомила, що сьогодні вночі росіяни практично знищили центр Великої Писарівки.

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"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен із нас зробить висновок про те, що життя — найцінніше, і прийде на евакуацію. Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує", – повідомила вона у відеозверненні вранці в неділю.



Фото: Данкор

За даними поліції, внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарських приміщення, два гаражі, два ангари та адмінбудівля підприємства, автомобіль.

Голова обласної адміністрації Володимир Артюх в ефірі єдиного телемарафону сказав, що з Великописарівської громади й ще двох прикордонних громад евакуюють людей.

Фото: ДСНС

З 12 березня у Росії почалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".

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