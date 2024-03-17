Росія знищила центр Великої Писарівки. Це громада, звідки почався рейд російських повстанців
Російські війська вночі закидали авіабомбами прикордонну Великописарівську громаду, звідки почався рейд легіону "Свобода Росії", Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу. Селищна голова Людмила Бірюкова повідомила, що сьогодні вночі росіяни практично знищили центр Великої Писарівки.
За даними поліції, внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарських приміщення, два гаражі, два ангари та адмінбудівля підприємства, автомобіль.
Голова обласної адміністрації Володимир Артюх в ефірі єдиного телемарафону сказав, що з Великописарівської громади й ще двох прикордонних громад евакуюють людей.
- З 12 березня у Росії почалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
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