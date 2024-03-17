РФ уничтожила центр Великой Писаревки. Это громада, где начался рейд российских повстанцев

Великописаревская громада, с которой перешли границу легион "Свобода России", Сибирский батальон и РДК, жестоко обстреливается Россией

Фото: Данкор

Российские войска ночью забросали авиабомбами пограничную Великописаревскую громаду, откуда начался рейд легиона "Свобода России", Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса. Поселковый голова Людмила Бирюкова сообщила, что сегодня ночью россияне практически уничтожили центр Великой Писаревки.

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"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь – самая ценная, и придет на эвакуацию. Прошу не оставаться на территории, которую враг безжалостно уничтожает", — сообщила она в видеообращении утром в воскресенье.

Фото: Данкор

По данным полиции, в результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и админздание предприятия, автомобиль.

Глава областной администрации Владимир Артюх в эфире единого телемарафона сказал, что из Великописаревской громад и еще двух пограничных громад эвакуируют людей.

Фото: ГСЧС

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