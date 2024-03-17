РФ уничтожила центр Великой Писаревки. Это громада, где начался рейд российских повстанцев
Фото: Данкор

Российские войска ночью забросали авиабомбами пограничную Великописаревскую громаду, откуда начался рейд легиона "Свобода России", Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса. Поселковый голова Людмила Бирюкова сообщила, что сегодня ночью россияне практически уничтожили центр Великой Писаревки.

"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь – самая ценная, и придет на эвакуацию. Прошу не оставаться на территории, которую враг безжалостно уничтожает", — сообщила она в видеообращении утром в воскресенье.

РФ уничтожила центр Великой Писаревки. Это громада, где начался рейд российских повстанцев
Фото: Данкор

По данным полиции, в результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и админздание предприятия, автомобиль.

Глава областной администрации Владимир Артюх в эфире единого телемарафона сказал, что из Великописаревской громад и еще двух пограничных громад эвакуируют людей.

РФ уничтожила центр Великой Писаревки. Это громада, где начался рейд российских повстанцев
Фото: ГСЧС

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