РФ уничтожила центр Великой Писаревки. Это громада, где начался рейд российских повстанцев
Российские войска ночью забросали авиабомбами пограничную Великописаревскую громаду, откуда начался рейд легиона "Свобода России", Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса. Поселковый голова Людмила Бирюкова сообщила, что сегодня ночью россияне практически уничтожили центр Великой Писаревки.
"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь – самая ценная, и придет на эвакуацию. Прошу не оставаться на территории, которую враг безжалостно уничтожает", — сообщила она в видеообращении утром в воскресенье.
По данным полиции, в результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и админздание предприятия, автомобиль.
Глава областной администрации Владимир Артюх в эфире единого телемарафона сказал, что из Великописаревской громад и еще двух пограничных громад эвакуируют людей.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
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