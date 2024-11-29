Росіяни атакували дронами Одеську область: є поранені та руйнування – фото

Олег Кіпер заявив, що чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка знаходиться у важкому стані

Наслідки атаки (Фото: Одеська ОВА)

У ніч проти 29 листопада окупанти завдали масованого дронового удару по Одеській області, унаслідок чого є травмовані. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами глави ОВА, внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення. Чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші – у стані середнього ступеня тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

Кіпер додав, що у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, газова труба та автомобіль.

У прокуратурі зазначили, що також окупанти поцілили по припортовій і транспортній інфраструктурі області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: ОГП

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА