Россияне атаковали дронами Одесскую область: есть раненые и разрушения – фото

Олег Кипер заявил, что четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина находится в тяжелом состоянии

Последствия атаки (Фото: Одесская ОВА)

В ночь на 29 ноября оккупанты нанесли массированный дроновый удар по Одесской области, в результате чего есть травмированные. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, в результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести.

Кипер добавил, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, газовая труба и автомобиль.

В прокуратуре отметили, что оккупанты попали по припортовой и транспортной инфраструктуре области. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: ОГП

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА