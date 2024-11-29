Россияне атаковали дронами Одесскую область: есть раненые и разрушения – фото
В ночь на 29 ноября оккупанты нанесли массированный дроновый удар по Одесской области, в результате чего есть травмированные. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам главы ОВА, в результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести.
Кипер добавил, что в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, газовая труба и автомобиль.
В прокуратуре отметили, что оккупанты попали по припортовой и транспортной инфраструктуре области. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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