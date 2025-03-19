Росіяни скинули на Куп’янськ понад 20 КАБів: виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в середу, 19 березня, росіяни масовано атакували місто Куп’янськ Харківської області з авіації. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, за декілька годин росіяни скинули на місто понад 20 керованих авіаційних бомб.

Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб, зазначив Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

12 березня 2025 року повідомлялося, що Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах, є руйнування.

У ніч проти 14 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема лікарню у селищі Золочів Харківської області.