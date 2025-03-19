Росіяни скинули на Куп’янськ понад 20 КАБів: виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру
Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в середу, 19 березня, росіяни масовано атакували місто Куп’янськ Харківської області з авіації. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, за декілька годин росіяни скинули на місто понад 20 керованих авіаційних бомб.

Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб, зазначив Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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