Росіяни скинули на Куп’янськ понад 20 КАБів: виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру
Увечері в середу, 19 березня, росіяни масовано атакували місто Куп’янськ Харківської області з авіації. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, за декілька годин росіяни скинули на місто понад 20 керованих авіаційних бомб.
Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб, зазначив Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- 12 березня 2025 року повідомлялося, що Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах, є руйнування.
- У ніч проти 14 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема лікарню у селищі Золочів Харківської області.