Россияне сбросили на Купянск более 20 КАБов: возникли пожары, повреждена инфраструктура

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в среду, 19 марта, россияне массированно атаковали город Купянск Харьковской области авиацией. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в течение нескольких часов россияне сбросили на город более 20 управляемых авиационных бомб.

Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб, отметил Синегубов.

Информация о пострадавших уточняется.

12 марта 2025 года сообщалось, что Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам, есть разрушения.

В ночь на 14 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в том числе больницу в поселке Золочев Харьковской области.