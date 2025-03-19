Россияне сбросили на Купянск более 20 КАБов: возникли пожары, повреждена инфраструктура
Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в среду, 19 марта, россияне массированно атаковали город Купянск Харьковской области авиацией. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в течение нескольких часов россияне сбросили на город более 20 управляемых авиационных бомб.

Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб, отметил Синегубов.

Информация о пострадавших уточняется.

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