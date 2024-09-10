СБУ: Затримано експосадовця Куп’янської міськради, який під час окупації працював на Росію

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У Харкові правоохоронці затримали колишнього посадовця Куп’янської міської ради, який, за версією слідства, після захоплення громади працював в окупаційній адміністрації. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років тюрми.

За даними ОГП, підозрюваний – колишній посадовець Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської ради. Під час захоплення Купʼянська він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Там його призначили "головним спеціалістом відділу будівництва" окупаційної адміністрації.

За даними прокуратури, він займався начебто реконструкцією зруйнованих російськими ударами будівель. Фактично це було тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що Росія "дбає про людей".

Надалі це використовувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про "відновлення" Росією житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.

В СБУ уточнили, що чоловік також займався реконструкцією зруйнованих росіянами будівель для їх подальшого передання на потреби держави-агресора. Насамперед на таких об’єктах росіяни розміщували військових та облаштовували склади з боєприпасами.

Після звільнення Купʼянська чоловік втік до Харкова. Він зареєструвався як внутрішньо переміщена особа та орендував квартиру в обласному центрі, де і був затриманий.

24 січня СБУ повідомила про затримання чоловіка, який організував трансляцію російських пропагандистських телеканалів під час окупації частини Харківської області.

11 березня мешканець Харківської області, який у період захоплення росіянами Балаклії очолював окупаційну адміністрацію міста, був засуджений на 14 років.

Читайте також: СБУ заявила про викриття агентурної мережі РФ, до якої входили чинний та колишні правоохоронці