СБУ: Задержан экс-чиновник Купянского горсовета, который во время оккупации работал на РФ

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В Харькове правоохранители задержали бывшего чиновника Купянского городского совета, который, по версии следствия, после захвата общины работал в оккупационной администрации. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным ОГП, подозреваемый – бывший чиновник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Купянского городского совета. Во время захвата Купянска он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Там он был назначен "главным специалистом отдела строительства" оккупационной администрации.

По данным прокуратуры, он занимался якобы реконструкцией разрушенных российскими ударами зданий. Фактически это было только на бумаге, чтобы создать у местных жителей впечатление, что Россия "заботится о людях".

В дальнейшем это использовалось для подготовки российских пропагандистских сюжетов о "восстановлении" Россией жилых домов, которые, согласно кремлевским нарративам, разрушила украинская армия.

В СБУ уточнили, что мужчина также занимался реконструкцией разрушенных россиянами зданий для их последующей передачи на нужды государства-агрессора. Прежде всего, на таких объектах россияне размещали военных и обустраивали склады с боеприпасами.

После освобождения Купянска мужчина сбежал в Харьков. Он зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо и арендовал квартиру в областном центре, где и был задержан.

24 января СБУ сообщила о задержании мужчины, организовавшего трансляцию российских пропагандистских телеканалов во время оккупации части Харьковской области.

11 марта житель Харьковской области, который в период захвата россиянами Балаклеи возглавлял оккупационную администрацию города, был приговорен к 14 годам.

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