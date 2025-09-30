У Дніпрі через атаку РФ 28 постраждалих, зокрема діти. Пошкоджені лікарня і ліцей – фото

Наслідки удару по Дніпру (Фото: ДСНС)

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ударів російськими дронами вдень 30 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Станом на 19:45 відомо вже про 28 постраждалих, серед яких 10-річний хлопець та 17-річна дівчина. 12 осіб перебувають у лікарнях, решта постраждалих будуть відновлюватися вдома.

Одна людина загинула – в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що в Дніпрі пошкоджені близько 20 житлових будинків та розбиті сотні вікон. Крім медцентру та стоматології збитків зазнали також музей, один із ліцеїв міста та корпуси вишу.

Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Пожежники ліквідували займання офісної будівлі площею 700 кв. м, п'ятьох автомобілів, ангара на 400 кв. м, господарчої будівлі та сухої трави площею 1,5 га.

Фото: ДСНС

