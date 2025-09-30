У Дніпрі через атаку РФ 28 постраждалих, зокрема діти. Пошкоджені лікарня і ліцей – фото
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ударів російськими дронами вдень 30 вересня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Станом на 19:45 відомо вже про 28 постраждалих, серед яких 10-річний хлопець та 17-річна дівчина. 12 осіб перебувають у лікарнях, решта постраждалих будуть відновлюватися вдома.
Одна людина загинула – в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.
Міський голова Борис Філатов повідомив, що в Дніпрі пошкоджені близько 20 житлових будинків та розбиті сотні вікон. Крім медцентру та стоматології збитків зазнали також музей, один із ліцеїв міста та корпуси вишу.
Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Пожежники ліквідували займання офісної будівлі площею 700 кв. м, п'ятьох автомобілів, ангара на 400 кв. м, господарчої будівлі та сухої трави площею 1,5 га.
- Росія вдарила дронами по Дніпру та Харкову близько 15:30. Мер Харкова повідомив, що ворог застосував БпЛА "Молнія" та "шахеди".
- В ніч проти 30 вересня Росія вбила прицільним ударом цілу родину з двома дітьми на Сумщині – загинули мати, батько та двоє синів шести й чотирьох років.
Коментарі (0)