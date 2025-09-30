В Днепре из-за атаки РФ более 20 раненых, в том числе дети. Повреждены больница и лицей
В Днепре возросло количество пострадавших в результате ударов российскими дронами днем 30 сентября. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
По состоянию на 19:45 известно уже о 28 пострадавших, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. 12 человек находятся в больницах, остальные пострадавшие будут восстанавливаться дома, отметил Лысак.
Один человек погиб – в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения.
Городской голова Борис Филатов сообщил, что в Днепре повреждены около 20 жилых домов и разбиты сотни окон. Кроме медцентра и стоматологии убытки понесли также музей, один из лицеев города и корпуса вуза.
Аварийно-спасательные работы еще продолжаются. Пожарные ликвидировали возгорание офисного здания площадью 700 кв. м, пяти автомобилей, ангара на 400 кв. м, хозяйственной постройки и сухой травы площадью 1,5 га.
- Россия ударила дронами по Днепру и Харькову около 15:30. Мэр Харькова сообщил, что враг применил БпЛА "Молния" и "шахеды".
- В ночь на 30 сентября Россия убила прицельным ударом целую семью с двумя детьми в Сумской области – погибли мать, отец и двое сыновей шести и четырех лет.
