У Херсоні посадовці військкомату та ЦНАП за $7000 вилучали чоловіків з військового обліку – ОГП

Ілюстративне фото: СБУ

У Херсонській області затримано посадовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й Центру надання адміністративних послуг, які, за версією слідства, допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

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Трьом посадовим особам одного з районних ТЦК і працівнику ЦНАП повідомлено про підозру за фактом неправомірної вигоди. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, з травня 2024 року двоє начальників відділів, оператор відділення обліку та бронювання солдатів РТЦК і СП у Херсонській області та співробітник ЦНАП за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

За $7000 з кожного охочого вони вносили неправдиві відомості до військово-облікових документів і Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів з подальшим вилученням з військового обліку.

Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання обумовленої суми за зняття чергового військовозобов’язаного з обліку. Під час проведених обшуків правоохоронці виявили й вилучили у затриманих гроші, зброю, боєприпаси, походження яких встановлюється.

В СБУ уточнили, що працівниця ЦНАП оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім вона передавала персональні дані "клієнтів" своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали їх з військового обліку через "погане" здоров’я.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП