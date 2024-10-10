В Херсоне чиновники военкомата и ЦНАП за $7000 исключали мужчин с военного учета – ОГП

Иллюстративное фото: СБУ

В Херсонской области задержаны должностные лица Территориального центра комплектования и социальной поддержки и Центра предоставления административных услуг, которые, по версии следствия, помогали военнообязанным избегать мобилизации. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Трем должностным лицам одного из районных ТЦК и сотруднику ЦНАП сообщено о подозрении по факту неправомерной выгоды. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, с мая 2024 года два начальника отдела, оператор отделения учета и бронирования солдат РТЦК и СП в Херсонской области и сотрудник ЦНАП за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации.

За $7000 с каждого желающего они вносили ложные сведения в военно-учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим исключением из военного учета.

Правоохранители задержали подозреваемых после получения оговоренной суммы за снятие очередного военнообязанного с учета. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у задержанных деньги, оружие, боеприпасы, происхождение которых устанавливается.

В СБУ уточнили, что сотрудница ЦНАП обновляла данные мужчин призывного возраста и предлагала им помощь в избежании мобилизации. Затем она передавала персональные данные "клиентов" своим сообщникам в ТЦК, где они снимали их с военного учета по причине "плохого" здоровья.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП