У Хмельницькому в багатоповерхівці стався вибух, зруйновано кілька поверхів – фото

Близько 15:00 у будинку на вулиці Тернопільська у Хмельницькому стався вибух, постраждало п'ять людей

Наслідки вибуху (Фото: ДСНС)

У вівторок, 28 жовтня, у Хмельницькому стався вибух у багатоповерховому будинку, зруйновано кілька поверхів. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Вибух пролунав близько 15:00 у багатоповерхівці на вулиці Тернопільська.

За попередньою інформацією від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, стався вибух побутового газу.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти та кінологи.

Інформація щодо потерпілих уточнюється, заявили в поліції.

ДОПОВНЕНО О 16:58. ДСНС повідомила, що внаслідок вибуху зруйновано три квартири. Попередньо, під завалами може перебувати людина.

Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

ДОПОВНЕНО О 17:10. Згодом рятувальники уточнили, що постраждало п’ять людей, зокрема дитина.

Частково зруйновано дев’ять квартир, ще 15 квартир пошкоджено.

ДОПОВНЕНО О 18:04. Газмережі повідомили, що на місці вибуху триває розбір завалів. Фахівці газової служби поки не мають доступу до будівлі для обстеження системи газопостачання.

Там додали, що від мешканців будинку заявок до аварійно-диспетчерської служби не надходило впродовж року, а також закликало медіа та громадськість не робити передчасних висновків щодо обставин інциденту.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Поліція Хмельницької області

У ніч проти 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Нафтогазу у Полтавській області.

Унаслідок російських атак Україна тимчасово втратила власний видобуток газу.