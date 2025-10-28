В Хмельницком в многоэтажке взорвался газ, разрушено несколько этажей – фото
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Во вторник, 28 октября, в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажном доме, разрушено несколько этажей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Взрыв прогремел около 15:00 в многоэтажке на улице Тернопольская.
По предварительной информации от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, произошел взрыв бытового газа.
На место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты и кинологи.
Информация о пострадавших уточняется, заявили в полиции.
- В ночь на 28 октября российские войска нанесли удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Нафтогаза в Полтавской области.
- Вследствие российских атак Украина временно утратила собственную добычу газа.
