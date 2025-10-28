В Хмельницком в многоэтажке взорвался газ, разрушено несколько этажей – фото

Около 15:00 в доме на улице Тернопольская в Хмельницком произошел взрыв, на месте работают экстренные службы

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во вторник, 28 октября, в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажном доме, разрушено несколько этажей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Взрыв прогремел около 15:00 в многоэтажке на улице Тернопольская.

По предварительной информации от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, произошел взрыв бытового газа.

На место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты и кинологи.

Информация о пострадавших уточняется, заявили в полиции.

Фото: Полиция Хмельницкой области

В ночь на 28 октября российские войска нанесли удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Нафтогаза в Полтавской области.

Вследствие российских атак Украина временно утратила собственную добычу газа.