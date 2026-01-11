У Кривому Розі відновили електропостачання після російського обстрілу

Відключення світла (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Кривому Розі Дніпропетровської області відновили електропостачання, порушене внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, триває ліквідація наслідків останніх атак на місто.

45 415 абонентів, відключених на ранок суботи, 10 січня, станом на 05:00 неділі вже отримують електроенергію у звичному режимі згідно з графіками.

Щодо тепла Вілкул уточнив, що всі котельні у роботі – частина від мережі, частина на генераторах.

Подання води здійснюється по всіх районах, переважно помпові станції працюють від мережі, але частково поки що на генераторах.

Вілкул повідомив, що штаб допомоги людям, чиї будинки постраждали в Металургійному районі, працюватиме з 08:00 до 17:00. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали й написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

У лікарнях міста перебувають 16 постраждалих через останні російські атаки. У вкрай тяжкому стані перебуває одна людина.