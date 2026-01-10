Росія вдарила по Дніпру та Кривому Рогу: виникли перебої зі світлом, є поранені – фото

У Кривому Розі частково не курсує швидкісний трамвай, у Дніпрі горіли гаражі

Удар по Дніпропетровській області (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Росія у ніч проти 10 січня атакувала Дніпропетровську область. Перебої з електропостачанням фіксуються у Дніпрі та Кривому Розі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За даними військових, у регіоні були збиті 27 дронів. Однак є наслідки у кількох локаціях.

У Кривому Розі та районі через атаку виникли пожежі та понівечена інфраструктура. Сталися відключення світла. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Голова військової ради Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що станом на ранок без світла Саксаганський та частина Покровського району міста. Частина котельних працює на генераторах, одна з великих – поки без живлення через аварійну зупинку.

Аварійне знеструмлення тягових підстанцій у Кривому Розі спричинило припинення рух швидкісного трамвая на ділянці від станції "Зарічна" до станції "Майдан Праці". Рух усіх маршрутів швидкісного трамвая здійснюється від станції "Майдан Праці", зазначив Вілкул. Також змінено схеми руху тролейбусних маршрутів № 9 та № 14 – курсують від/до зупинки "Електрозаводська".

Інфраструктура пошкоджена й у Дніпрі, також в місті та Дніпровському районі виникли перебої з електропостачанням. Сталася пожежа в гаражному кооперативі, два гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Постраждав 34-річний чоловік.

До відновлювальних робіт енергетики приступлять щойно дозволить безпекова ситуація, повідомив Ганжа.

У Повітряних силах повідомили, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 121 ударним дроном. Знешкодити вдалося 94 ворожі БпЛА.

Сгорілий гараж (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Постраждале авто (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)