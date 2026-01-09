У Херсоні росіяни обстріляли лікарню: поранено медиків, відео

Лікарня Херсона (Фото: обласна прокуратура)

9 січня близько 12:15 росіяни обстріляли лікарню у Херсоні, поранено персонал. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Унаслідок "прильоту" пошкоджено одне з відділень медичної установи у Дніпровському районі, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Снаряд пробив стіну відділення.

Унаслідок атаки постраждали три медичні працівниці віком 52, 49 та 21 рік. У них – вибухові травми та контузії, наразі їм надають медичну допомогу в лікарні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що ворог ударив по місту з артилерії – пошкоджено реанімаційне відділення лікарні. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину.